過去10年で傾向を探る。☆前走1勝クラス組【5・3・4・24】と重賞組【4・5・4・20】が双璧。未勝利組は最高2着、ダートからの転戦組は馬券絡みすらなく狙えない。☆人気1番人気【2・4・2・2】は信頼にやや欠けるが、2番人気は【4・3・1・2】。全10勝が5番人気以内と上位人気馬が中心。☆前走着順1着が【6・6・4・28】。勝ち上がってきた馬を狙うのが基本線。一方で6〜9着の馬も3勝。下位からの巻き返しは可能だが、10