調査会社インターナショナル・データ・コーポレーション（IDC）が325日に発表した報告書によると、2025年の世界スマートグラス市場の出荷台数は前年比44．2％増の1477．3万台に達した。うち、中国市場の出荷台数は同87．1％増の246．0万台を記録した。光学技術の進歩、AI（人工知能）の段階的な導入、ユーザーの受容度向上といった要因が重なり、市場は初期段階から本格的な成長段階へと移行している。証券日報が伝えた。スマート