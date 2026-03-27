アイドルグループ・timeleszが、2026年も快進撃を続けています。グループで出演する『タイムレスマン』（フジテレビ系）が、4月から全国ネット＆ゴールデンタイムに進出。さらに、4月29日にはニューアルバム『MOMENTUM』を発売予定で、5月からは全28公演のライブツアーも控えています。各メンバーは個人で俳優業だけでなくバラエティー番組でも活躍し、ファンを拡大しているところです。そんなtimeleszメンバーの中で特に注目した