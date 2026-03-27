季節の変わり目に使える、定番のアウターを使った春ファッションのアイデアを紹介します。教えてくれるのは、肌や目、唇などの色から、似合う配色などのパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（現在50代）。ここでは、約10年前に購入したというGAPのミリタリージャケットを使った着まわしコーデを解説してもらいます。コーデ1：辛口アウターで大人にちょうどいい甘さに私は、値段に関わらずひとつのアイテムを長く着るタ