アイリスオーヤマは、ビルトイン食器洗い乾燥機市場に新規参入し、日本国内の業界最小幅30cmで6人分の大容量を実現した「LiBish slim30（リビッシュ スリムサーティ）」を2026年4月1日に発売します。 「LiBish slim30」 記事のポイント 日本での食洗器の普及率は約37％と、今後も成長が見込める市場ということでアイリスオーヤマが新規参入を決定。幅30cmの業界最小幅モデルで、手狭なキッチンが多い都市部をターゲット