タレントの辻希美（38）が26日、Instagramのストーリーズを更新。生後7カ月の次女・夢空ちゃんが早朝に起きてしまったことを明かし、リアルな朝の様子を公開した。【映像】辻希美、次女・夢空ちゃんに授乳中の無防備な姿2025年8月8日に第5子となる夢空ちゃんを出産し、夫でタレントの杉浦太陽（45）とともに、3男2女を育てている辻。Instagramでは、授乳中の様子や“ずりばい”の練習をしている姿など、夢空ちゃんの育児の様子