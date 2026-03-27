(C)カラー TOKYO FM/JFN 38局ネットで放送されているラジオ「FM EVA 30.0」の最終回となる3月28日放送分に、「エヴァンゲリオン」シリーズの原作・監督／総監督を務めた庵野秀明氏が出演する。放送は28日22時30分～22時55分。 毎週、さまざまな作品クリエイターや作品ファンの著名人を迎え、エヴァンゲリオンシリーズの魅力を伝えてきた番組。最終回となる28日の第26回放送では、庵野氏がシ