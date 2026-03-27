Image: Kyle Barr / Gizmodo US 結局ね、バッテリーなんですよ。どんな優れた機能も美しいディスプレイも、バッテリー切れたらなーんにもないんだもん。バッテリーを長持ちさせるのに、最も直接的なのは搭載するバッテリー容量を大きくすること。ただ、それだけではなく、電力効率のいいチップや熱処理のシステムもバッテリー持ちには関わってきます。ディスプレイ業界を牽引するLGは、ディ