スマホ注文サービスを紹介するセブン―イレブン・ジャパンの竹井浩樹取締役執行役員＝27日午前、東京都千代田区セブン―イレブン・ジャパンは27日、スマートフォンで注文すると、店内調理した出来たての揚げ物やパン、ピザを店頭で受け取れるサービスを4月1日から始めると発表した。全店舗の7割に当たる約1万5千店舗で順次導入する。業績が苦戦する中、新サービスで売り上げ拡大を狙う。専用アプリ「7NOW」で注文から支払いま