会社員の間で「3～5月は残業しないほうがいい」と言われるのを、聞いたことがある人もいるでしょう。これは社会保険料の算定に関係しています。 健康保険や厚生年金の保険料は、毎年4～6月の給与を基に決まり、その後1年間の保険料に反映される仕組みです。そのため、この時期に残業が増えると給与が一時的に高くなり、秋からの社会保険料が上がる場合があります。では、実際にどの程度変わるのでしょうか。