3月22日（日）に放送した「家、ついて行ってイイですか？」（毎週日曜夜8時50分）では、栃木・宇都宮市で出会った幸一さん（68）の家について行きました。【動画】5年後を取材 病で包丁を置いたうなぎ職人…救ったのは妻の言葉と故郷での“第二の人生”＆ 波乱の人生を奏でるパイプオルガニスト八幡山公園で、たくさんの家族と賑やかにお花見をしている幸一さんを発見！ お酒が入りご機嫌な様子で、「家、ついて行ってイイですか？