リクルートが運営するニュースサイト「SUUMOジャーナル」は2026年3月26日、JR山手線を対象とした「家賃相場が安い駅ランキング2026年版」の調査結果を公開した。本調査は2025年7月〜12月の期間、山手線沿線の駅徒歩15分以内にある一人暮らし向け賃貸物件(10平米以上〜40平米未満)を対象に、管理費を含む月額賃料の中央値を算出したもの。山手線家賃相場ランキング○1位は買い物利便性が高い「田端」JR山手線の家賃相場が安い駅JR山