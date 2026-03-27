一人暮らしが自立の象徴とされてきた一方で、近年は経済的な合理性や家族の事情から実家に留まる選択をする若者も増えています。All About ニュース編集部は、2026年2月19日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、福岡県北九州市在住・26歳男性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回答者のプ