整体師・楽しんご（46）が26日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、東京から福岡へのアクセスについてつづった。楽しんごは「飛行機派だった自分に言いたい。福岡行くの、もう新幹線でいい」と切り出すと「羽田までの移動、保安検査、待ち時間…あの一連の“見えないロス”全部カットできるのデカすぎる。ドアtoドアで考えたら、むしろ早いまである」とポスト。また「しかも新幹線って、・並ばない・止められない・急か