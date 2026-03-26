（台北中央社）台湾台北地方法院（地裁）は26日、収賄や政治献金横領などの罪に問われた柯文哲（かぶんてつ）前台北市長に対し、懲役17年、公権剥奪6年の判決を言い渡した。判決後に行われた強制処分に関する審理では、柯被告が「逃亡はしない」として電子足輪（監視装置）の装着解除と保釈金の減額を求めたのに対し、地裁は現行の処分を維持する決定を下した。柯被告は2024年12月、台北市長在任中の商業施設建設を巡る収賄や総統