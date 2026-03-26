広島大学の研究を新しいビジネスにつなげようと、大学の支援を受けた投資会社が新たに投資ファンドを立ち上げました。 今回ファンドを設立したのは、広島大学の研究成果を事業化する取り組みを支える「ひろしまインキュベーション＆キャピタル」です。 広島大学 越智光夫学長は 「大学のシーズ（研究成果）を社会につなげ、大きな価値を生み出す。アイデアから起業まで一貫して支援したい」 と話しています。 新