お笑いタレントのバカリズム（50）が26日、ニッポン放送「バカリズムザ・ラジオショー」（後1・00）に出演。所属事務所の後輩芸人の序列について語った。この日は「ナイツザ・ラジオショー」のパーソナリティー・ナイツが春休みを取っているため代役パーソナリティーとして出演。自身が所属するマセキ芸能社の芸人の序列が話題となると、バカリズムは「狩野英孝もいるんですけれど」と切り出した。狩野英孝は自身よりも