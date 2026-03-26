パートで働く際に「年収の壁」を意識して収入を調整するケースは少なくありません。最近では年収の壁が「178万円」に引き上げられるといった情報もあり、「以前より気にしなくてよくなったのでは」と考える人もいるでしょう。 しかし、いわゆる「年収の壁」はひとつではなく、税制と社会保険で仕組みが異なります。 本記事では、年収140万円程度のケースを例に、それぞれの違いと影響を整理します。