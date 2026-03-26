＜フォード選手権事前情報◇25日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞米初優勝を目標に掲げる米ツアー4年目の勝みなみが、今季5試合目を迎える。オフには基礎からスイングを見直し、「悩みが少ないのは、今年が初めて」と2月の「ホンダLPGAタイランド」で昨季と比べて安定感の向上を実感し、シーズン序盤を戦っている。【写真】コース外はご覧の通り砂地ですフェアウェイが狭いうえにアップダウンも激しく、