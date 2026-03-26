3月25日～26日にかけ、まとまった雨が降ったことから、吉野川水系で実施されている取水制限は26日の午前9時、一時的に解除されました。徳島・香川両用水へ水を供給する池田ダムの上流域では、3月25日～26日かけ28.8ミリのまとまった雨が降りました。このため国交省などで作る吉野川水系水利用連絡協議会では、より上流の早明浦ダムからの流入がなくても池田ダムの運用が可能になったとして、2月20日から実施している吉