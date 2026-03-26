高知県安芸市の特産品であるユズの生産強化を図るため、大手食品メーカーの社員が国の制度を活用し、市の職員として派遣されることになりました。安芸市に派遣されることになったのは、大手食品メーカー「ミツカン」の社員・藤澤奈津子さん（37歳）です。藤澤さんは、地域の課題解決に向けて大都市圏の企業の社員が地方自治体に出向する国の「地域活性化起業人」制度を活用し、2026年度から安芸市の職員と