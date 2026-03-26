牛丼チェーンの「松屋」は、2026年3月31日（火）10時から、「鶏のバター醤油炒め定食」を復活販売する。※文中価格は全て税込表記【画像】この記事の写真を全て見る同商品は、過去に販売され人気を集めたメニューで、約2年ぶりの復活となる。ジューシーな鶏もも肉に、バターやにんにく醤油の特製ダレを絡めた一品で、チキンの肉汁、バターのコク・香りなどがライスと好相性だという。〈商品概要〉・鶏のバター醤油炒め定食