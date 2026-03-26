ワッグル編集部員が気になるギアを、コースを毎月レポート。率直な生の声を参考に、みなさんも打ってみて、回ってみて！ 千葉県平川カントリークラブ 距離が長いAグリーン、芝質によって難しいBグリーン。どちらも挑戦しがいがある！ 小誌の撮影やイベントでお世話になっている千葉県の名門・平川カントリークラブ。8月からBグリーンの芝が「バミューダ」に変