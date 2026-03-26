俳優の鈴木福（21）が26日、日本テレビ「ZIP!」（月〜金曜前5・50）に生出演。この日の放送をもって、23年4月から約3年間にわたりレギュラーを務めた同番組を卒業した。取材で関わった人たちからのビデオメッセージに涙をうかべ、総合司会の水卜麻美アナウンサーから感想を聞かれた鈴木。「泣くつもりなかったんですけど、出張コーナーで僕が“こうなったらいいな”とか“この企業に入りたいとか思ってくださったら良いな”っ