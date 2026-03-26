俳優の鈴木福（21）が26日、日本テレビ「ZIP!」（月〜金曜前5・50）に生出演。この日の放送をもって、23年4月から約3年間にわたりレギュラーを務めた同番組を卒業した。

取材で関わった人たちからのビデオメッセージに涙をうかべ、総合司会の水卜麻美アナウンサーから感想を聞かれた鈴木。「泣くつもりなかったんですけど、出張コーナーで僕が“こうなったらいいな”とか“この企業に入りたいとか思ってくださったら良いな”って思っていた取材だったので、その思いが届いていたんだと今感じて凄いうれしくて涙が出てしまいました」と語った。

続けて「この3年間、18歳という未熟な僕に、この大役を任せていただいて日々刺激的で良いことも悔しいこと、嫌なことだったりとか。日々変化がある中で『ZIP!』という場所が僕の居場所になってくれて、毎週ここに帰ってこられる場所があったことが何よりうれしかった」と回想。「小学1年生から見続けた『ZIP!』という番組は僕にとってちょっと遠かったんですけど、パーソナリティーになって近づいて、自分の番組になったって気づいたのが、見てくれてる皆さん…興味持ってくれている方と一緒に作れている番組なんだなってこの3年間で学びました」と伝えた。

「僕はパーソナリティーを離れますけども、これからも、みなさんと僕とここにいるみんなと一緒に…みんなで『ZIP!』が作られていくと思うので、その一員であり続けたいなと思います。ありがとうございました」と頭を下げた鈴木。これには水卜アナも「立派だね…」と感極まって「福さんってみんなの福くんだから、可愛くて可愛くてしょうがないんだけど。ひとつひとつの言葉が自分のためじゃなくて、いつも人のために向いてる、なんて素敵な青年なんだろう。私がなりたかった若者ってこういう人。本当に素晴らしい3年間をありがとうございました」と感謝していた。

2月19日の放送終盤、水卜アナが「この3月で福さんが、3年間、学業と両立しながら務めてくださった木曜パーソナリティーを卒業されます」と発表。鈴木は「生放送3時間10分で皆さんとともに過ごしたこの尊い時、あと1カ月。しっかり大切に過ごしていきたいと思います。ありがとうございました」とコメントしていた。