Samsungの横折りスマートフォン「Galaxy Z Fold」シリーズは、Fold2以降、有線充電が最大25Wに据え置かれてきました。しかし、次期モデル「Galaxy Z Fold8」および「Galaxy Wide Fold」では最大45Wに引き上げられる可能性があると報じられています。 Samsung製品の情報サイト・SammyGuruによると、中国の強制認証機構（3C）のサイトに、Galaxy Z Fold8およびGalaxy Wide Foldと見られる未発表モデルが登場したとのこと。