日本製鉄は3月18日、USスチール(United States Steel Corporation)の買収に伴う資金調達に関して、国際協力銀行(JBIC)、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行および三井住友信託銀行による協調融資により、総借入額約9,000億円の調達を実行したと発表した。あわせて、USスチール買収に伴って借り入れたブリッジローン全額(約2兆円)に対するパーマネントファイナンスが完了したとしている。日本製鉄 ロゴ○調達資金の概要今回の協