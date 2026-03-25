ソフトバンクとエリクソン・ジャパンは、2026年3月27日～29日にかけて鈴鹿サーキット（三重県鈴鹿市）で開催される「F1日本グランプリ」で、5G SAおよびミリ波を活用した高度な通信サービスの実証実験を実施する。 F1会場で快適な通信目指す実証 F1日本グランプリは3日間で25万人超の観客を動員する大規模なイベントであり、動画視聴やSNS、キャッシュレス決済などにより高い通信負荷が発生する。5G