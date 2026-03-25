パーソルキャリア株式会社が運営する転職サービス「doda（デューダ）」は、2026年2月に、AIツールを導入・活用している従業員数501人以上の企業の人事担当・採用担当者515人※1を対象に、『AI活用実態と人材戦略に関する調査』を実施し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー AI導入・活用で半数以上の企業が中途採用人数に「変化あり」。今後3