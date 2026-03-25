【アニメ「ドロヘドロ Season2」第1話～第3話】 4月1日23時～ 配信予定 ※4話以降は毎週水曜日23時より各1話ずつ配信 アニメ「ドロヘドロ Season2」第1話～第3話のあらすじと場面カットが公開された。第1話～第3話は4月1日23時より一挙配信され、以降は毎週水曜日23時より各1話ずつ配信される。 さらに、歌うことが好きな元魔法使いの悪魔・ハル役を小