【アニメ「ドロヘドロ Season2」第1話～第3話】 4月1日23時～ 配信予定 ※4話以降は毎週水曜日23時より各1話ずつ配信

アニメ「ドロヘドロ Season2」第1話～第3話のあらすじと場面カットが公開された。第1話～第3話は4月1日23時より一挙配信され、以降は毎週水曜日23時より各1話ずつ配信される。

さらに、歌うことが好きな元魔法使いの悪魔・ハル役を小清水亜美さんが演じることも決定した。小清水さんよりコメントも寄せられている。

また、本日3月25日よりYouTube「TOHO animationチャンネル」にて、アニメ「ドロヘドロ」Season1の第1話～第6話の無料公開がスタートした。

あらすじと場面カット公開

第1話

【第1話（魔の13） 「資源を大切に♡」／「恐怖！血みどろ館 惨殺の輪舞」 】

栗鼠は十字目のアジトを探しにベリスって街に繰り出したみてーだな！ 十字目の連中は、とっても慎ましい暮らしをしてやがるんだゼ。

第2話

【第2話（魔の14） 「夫婦吉哉」／「マステマ・サブナード」／「十字目哀史」】

悪魔のハルがおでましだ。なんで人間なんかと仲良く話してやがるンだ？ トカゲ男とニカイドウはマステマに着いたみてーだな。

第3話

【第3話（魔の15） 「スイートホーム」／「キラリ☆青春」／「めぐるめぐるよ記憶がめぐる」／「カムバックホーム」】

煙がまたロクでもないキノコで商売しようとしてるみてーだし、トカゲ男は何かヤベーこと思い出しちまったらしーな。

ハル役・小清水亜美さんのコメントを紹介

ハルは、歌うことが好きな元魔法使いの悪魔。カスカベ博士の妻。

【小清水亜美さんのコメント】

好きな作品に出演させていただける事が何より幸せです。

飄々としながらも愛に溢れるハルさんを、自由に素敵に演じられていたら良いのですが。

私自身、配信が待ち遠しいです。

Season2、楽しみに待っていてくださいね！

「ドロヘドロ」Season1期間限定無料配信実施中！

配信チャンネル

□YouTube「TOHO animationチャンネル」

配信期間

第1話～第6話：3月25日（水）0時～4月1日（水）0時

第7話～第12話＋魔のおまけ：4月1日（水）0時～4月8日（水）0時

全7言語（英/スペイン/ポルトガル/タイ/繁体/簡体/韓国）の字幕と、吹替（日/英）音声への切り替えが可能。

(C)2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会