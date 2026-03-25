今年1月、国内最大の違法スカウトグループ「ナチュラル」のトップ、小畑寛昭容疑者（41）が逮捕された。だが、組織は弱体化することなく今も活動を続けている。なぜか。『捕食欲望をカネに変えるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」の闇』（講談社）を書いた清水將裕さんは「取材の中で社会の空気の変化を感じた」という。編集部が聞いた――。写真＝iStock.com／R.M. Nunes※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／R.M. Nunes