ボートレース三国のG3オールレディース「三国レディースカップ」は25日、曇天の中で2日目の開催を終えた。岡山勢が実に強い。総勢8人がエントリーしている何人が準優に乗るのか、そんな話題がちらほら。2日目終了時点で7人が18位以内にいる。西岡育未、大滝明日香と並ぶ23位の福島陽子も2日目に1着を獲るなど、全員が躍動している。そんな中で2日目1Rを勝った喜井つかさ（36）も気合が入る1人だ。「乗り遅れないようにしな