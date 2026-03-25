歌手のアイナ・ジ・エンドが25日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金後1：00）に出演。幼少期の思い出を語る中、黒柳徹子の“衝撃”のエピソードに目を丸くした。【動画】スイーツは5品！人気チェーン店で“爆食い”し大満足の黒柳徹子唯一無二の歌声で若者に絶大な人気を誇るアイナ。昨年はNHK紅白歌合戦に単独で初出演するなど飛躍の年となった。歌手を志し高校卒業後の18歳で大阪から上京。しかし当時は不遇の下積