「選抜高校野球・２回戦、花咲徳栄１７−０日本文理」（２５日、甲子園球場）花咲徳栄が大勝。春夏合わせて２０１７年夏以来、センバツでは０３年以来、２度目の２回戦突破で８強入りした。先発の黒川が五回２死まで安打を許さない投球。雨でぬかるんだマウンドで３四球こそ与えたが、７回１安打無失点で役割を果たした。打線は三回、４四球と相手の失策に乗じて３点を先制。四回にも四球、失策に５安打を集中して一挙７点