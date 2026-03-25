女優のともさかりえ（46）が、24日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）にゲスト出演。長男に再婚を伝えた時の心境を振り返った。ともさかは2003年4月、23歳の時に舞台演出家で俳優の河原雅彦と結婚。04年10月に長男を出産した。08年に河原と離婚。その後、再婚・離婚を経て、22年12月に編集者男性と3度目の結婚をした。現在の夫との再婚を伝えた時の長男の反応について、ともさかは「“良かったじゃん