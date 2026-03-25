3月15日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝。前回大会優勝の侍ジャパンはベネズエラに敗れ、ベスト8で姿を消した。その直後、Xでは《ネトフリ解約》がトレンド入りした。【写真】7人の美人チアガールズに囲まれ、テレ笑顔の大谷翔平150億円の「回収は見えてくる」今大会、動画配信大手のNetflixは、150億円を投じて日本国内での独占放映権を獲得したと報じられている。「前回の2023年大会の約30億円から5倍