俳優・本木雅弘の長男でモデルのUTA（28）が24日、都内で行われた『シーバスリーガル 特別イベント』のフォトコールに登場した。【写真】爽やか…ゴールドのアクセをつけて登壇したUTAこの日は、パーティーのドレスコードである「Gold＆Glamorous」にあわせ、春らしいベージュのジャケットとグレーのパンツにゴールドのブレスレットを合わせたUTA。首元のスカーフでセンスを光らせた。自身の意外な一面を聞かれると、UTAは「