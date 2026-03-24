本木雅弘の長男・UTA、フォトコールでまさかの歌声披露 尾崎紀世彦「また逢う日まで」が十八番
俳優・本木雅弘の長男でモデルのUTA（28）が24日、都内で行われた『シーバスリーガル 特別イベント』のフォトコールに登場した。
【写真】爽やか…ゴールドのアクセをつけて登壇したUTA
この日は、パーティーのドレスコードである「Gold＆Glamorous」にあわせ、春らしいベージュのジャケットとグレーのパンツにゴールドのブレスレットを合わせたUTA。首元のスカーフでセンスを光らせた。
自身の意外な一面を聞かれると、UTAは「あまり世間には出していないんですけど、カラオケというものが好きで、プライベートでも歌を歌うのが好きという一面もある」と告白。十八番は尾崎紀世彦の「また逢う日まで」だといい、ワンフレーズ披露をリクエストされると戸惑いを見せつつ、持ち前のサービス精神を発揮。「じゃあちょっとモノマネ的に」と見事に歌い上げたUTA。堂々たる披露の後は「すみません」と少し恥ずかしそうな表情を見せていた。
本イベントは、ペルノ・リカール・ジャパンが展開するブレンデッドスコッチウイスキー「シーバスリーガル」の一夜限りの特別イベント。フォトコールにはほかに、ブランドアンバサダーであるトップF1ドライバーのシャルル・ルクレール、スペシャルゲストとして赤西仁、板谷由夏、三浦翔平、金子ノブアキが出席した。
【写真】爽やか…ゴールドのアクセをつけて登壇したUTA
この日は、パーティーのドレスコードである「Gold＆Glamorous」にあわせ、春らしいベージュのジャケットとグレーのパンツにゴールドのブレスレットを合わせたUTA。首元のスカーフでセンスを光らせた。
自身の意外な一面を聞かれると、UTAは「あまり世間には出していないんですけど、カラオケというものが好きで、プライベートでも歌を歌うのが好きという一面もある」と告白。十八番は尾崎紀世彦の「また逢う日まで」だといい、ワンフレーズ披露をリクエストされると戸惑いを見せつつ、持ち前のサービス精神を発揮。「じゃあちょっとモノマネ的に」と見事に歌い上げたUTA。堂々たる披露の後は「すみません」と少し恥ずかしそうな表情を見せていた。
本イベントは、ペルノ・リカール・ジャパンが展開するブレンデッドスコッチウイスキー「シーバスリーガル」の一夜限りの特別イベント。フォトコールにはほかに、ブランドアンバサダーであるトップF1ドライバーのシャルル・ルクレール、スペシャルゲストとして赤西仁、板谷由夏、三浦翔平、金子ノブアキが出席した。