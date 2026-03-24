山形県上山市内で交通死亡事故が１２か月間発生しなかったことを受けて、きょう上山市で、交通安全に尽力した団体へ表彰が行われました。 【写真を見る】上山市で交通死亡事故が12か月間発生せず交通安全に尽力した団体へ表彰（山形） 「献身的に交通事故防止活動に取り組まれた賜物であり、深く敬意を表します」 警察から表彰を受けたのは上山地区交通安全協会など地元の６つの団体です。上山市は今月７日で１２か月間交通死