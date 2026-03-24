中東情勢の緊迫化や円安の影響で資産防衛への関心が高まっている。が、実際に我々の身の回りにある「金(ゴールド)」「ブランド品」「時計」などの資産が、その価値をどう変化させているのか、正確に把握できている人はそう多くないのではないか。そこで今回は、大手買取専門店「買取大吉」の鑑定士・木村健一さんに、現在のリアルな状況と賢い売却のタイミングなどについて詳しくうかがってみた！○中東情勢の緊迫と「安全資産」と