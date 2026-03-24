大阪ガス、Daigasエナジーは、米国で食品かすから製造したバイオメタンを大型商業施設の「三井ショッピングパークららぽーとEXPOCITY（エキスポシティ）」（大阪府吹田市千里万博公園）に送ることで、施設を運営する三井不動産と合意した。二酸化炭素（CO2）排出実質ゼロの環境価値証明書が付いた都市ガスで、商業施設が海外産バイオメタンを利用するのは国内で初めてという。【こちらも】大型商業施設「ららぽーと豊洲」、開業2