【ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー】 3月24日 配信開始 料金：基本プレイ無料（一部アイテム課金制） スクウェア・エニックスは、Android/iOS用ボス討伐型チームバトル「DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY（ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー）」の配信を本日3月24日に開始した。基本プレイ無料でアイテム課金制。 【『ディシディア