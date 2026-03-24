【ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー】 3月24日 配信開始 料金：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）

スクウェア・エニックスは、Android/iOS用ボス討伐型チームバトル「DISSIDIA DUELLUM FINAL FANTASY（ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー）」の配信を本日3月24日に開始した。基本プレイ無料でアイテム課金制。

【『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』ファイナルトレーラー】

本作はアクションRPG「ディシディア ファイナルファンタジー」シリーズの新作で、現代の世界を舞台に3対3のチームバトルが繰り広げられる。「クラウド」や「ライトニング」、「プロンプト」といったこれまでの作品に登場してきたキャラクターが集う作品になっており、好きな編成でバトルを楽しむことができる。

公式Xでは配信に先駆けてアプリのサイズが約3.2GB程であることなど、昨今のスマートフォン向けタイトルとしてはかなりコンパクトな容量に抑えられていることを公表している。各種ストアで配信が行なわれており、正式サービスが開始された。

(C) SQUARE ENIX/NHN PlayArt

CHARACTER DESIGN: MIKI YAMASHITA / TETSUYA NOMURA