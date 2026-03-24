タレントの神田うの（50）が24日、自身のインスタグラムを更新。愛娘のプライベートコンサートについて伝えた。神田は実業家の西村拓郎氏と2007年に結婚し、2011年10月に長女を出産。現在14歳になる長女は、22年には米ニューヨークで行われたバイオリンの国際コンクールで2冠を獲得している。この日は「娘の可愛いお友達とプライベートデュオミニコンサートでした」と報告。「2人共とても良く弾けてて良かったね〜」とねぎら