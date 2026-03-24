◆オズモールアワード・ディナー口コミ1位！ロイヤルパークホテルの編集部レポ。夜のアフタヌーンティーを英国クラシックな空間でオズモールアワードのディナー口コミ部門で1位を獲得した、ロイヤルパークホテルの「メインバー ロイヤルスコッツ」。中世のロンドンをイメージしたクラシカルな空間で、ホテルならではの料理やカクテルが楽しめると人気のバー。そこで、編集部が「トワイライトアフタヌーンティー」を体験してきまし