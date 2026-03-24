オズモールアワード・ディナー口コミ1位！ロイヤルパークホテルの編集部レポ。夜のアフタヌーンティーを英国クラシックな空間で
◆オズモールアワード・ディナー口コミ1位！ロイヤルパークホテルの編集部レポ。夜のアフタヌーンティーを英国クラシックな空間で
オズモールアワードのディナー口コミ部門で1位を獲得した、ロイヤルパークホテルの「メインバー ロイヤルスコッツ」。中世のロンドンをイメージしたクラシカルな空間で、ホテルならではの料理やカクテルが楽しめると人気のバー。そこで、編集部が「トワイライトアフタヌーンティー」を体験してきました。和牛のローストビーフも選べるメイン、華やかなセイボリーなどが登場し、“大人の夜”を満たしてくれる贅沢なラインナップに。
ディナー口コミ1位を獲得！ロイヤルパークホテルの「メインバー ロイヤルスコッツ」を体験
首都圏ディナーの口コミ年間ランキングで1位を獲得した、ロイヤルパークホテルの「メインバー ロイヤルスコッツ」。重厚感のある空間や、料理・カクテルのクオリティの高さ、きめ細やかなサービスが人気のオーセンティックなバーです。そんな魅力あふれるバーでは、大人の夜にぴったりの「トワイライトアフタヌーンティー」を提供中。そこで、編集部メンバーIが体験してきました。
ホテルの地下にたどり着くと、目的地の「メインバー ロイヤルスコッツ」が。英国の館を思わせるクラシカルな空間が広がり、特別感であふれんばかり。落ち着いた雰囲気の中で、ゆったり食事を楽しめそうです。
今回オーダーした「トワイライトアフタヌーンティー」は、食事がメインのプラン。メインディッシュは3種の中から選ぶことができ、「和牛ローストビーフ グレービーソース フライドポテト添え」をオーダーしました。お肉はしっとり柔らかく、旨みが口いっぱいに広がります。
アフタヌーンティースタンドには、繊細で華やかなセイボリーが並び、満足度の高いラインナップ。ドリンクは、本格的なカクテルが豊富にそろっていて、初めて出会うものばかり。好奇心がいっきに高まりました。ノンアルコールのカクテルもあるので、お酒が苦手な人でも楽しめると思います。
「こんな夜の過ごし方があったなんて…！」と感動。優雅で素敵な時間を過ごすことができました。初めてのバー体験、仕事終わりのご褒美での利用にぜひ。
中世ロンドンを想起させるクラシカルなバー空間で、本格的なカクテルに舌鼓を
ロイヤルパークホテルの地下1階、クラシカルな気分を味わえる「メインバー ロイヤルスコッツ」。中世のロンドン郊外にある貴族の館をイメージした、重厚感漂う佇まいが魅力。伝統的なタータンチェックのカーペットやアンティークの調度品が並ぶ空間は、落ち着いた時間が流れ、ゆったり食事を楽しめそう。
また、バーテンダーによる本格カクテルを堪能できるのも嬉しい。耳を澄ませば、シェイカーを振る心地よい音色が響く。鮮やかな手さばきに見惚れながら、優雅なバータイムを過ごしてみて。
和牛のローストビーフも選べる。春らしいカクテルとともに、大人のアフタヌーンティーを
オズモールアワード「口コミ部門」1位受賞を記念して、特別なプランが登場。大人気の「トワイライトアフタヌーンティー」に、乾杯シャンパンと、2時間半のフリーフローが付いた贅沢な内容に。
アフタヌーンティースタンドには、「スモークサーモンとアボカドのピンチョス」や「芽キャベツのフリット」、「鶏レバーのムース」など、繊細で美しいセイボリーが並ぶ。塩気の効いた料理は、お酒との相性も抜群。
さらに、3月と4月のメインディッシュは、「和牛ローストビーフ グレービーソース フライドポテト添え」「牛ヒレステーキ トリュフソース」「シーフード“ブレゼ＆ロースト”」の3種の中からお好きなものをセレクト。どれも特別感のある一皿で、思わず迷ってしまいそう。
フリーフローのメニューには、バーテンダーによる春らしいカクテル10種も。おいしい料理とともに、本格的なカクテルを楽しんで。シャーリーテンプルやサラトガクーラーなど、ノンアルコールカクテルもそろうので、お酒が苦手な人でも安心。
今回訪問したレストラン
店名：メインバー ロイヤルスコッツ／ロイヤルパークホテル
住所：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1 ロイヤルパークホテルB1F
・アワード受賞プラン
トワイライトアフタヌーンティー3〜4月+乾杯シャンパン＋2.5時間飲み放題(2026アワード記念)
料金：10000円（税・サ込）
オズモールアワードのディナー口コミ部門で1位を獲得した、ロイヤルパークホテルの「メインバー ロイヤルスコッツ」。中世のロンドンをイメージしたクラシカルな空間で、ホテルならではの料理やカクテルが楽しめると人気のバー。そこで、編集部が「トワイライトアフタヌーンティー」を体験してきました。和牛のローストビーフも選べるメイン、華やかなセイボリーなどが登場し、“大人の夜”を満たしてくれる贅沢なラインナップに。
ディナー口コミ1位を獲得！ロイヤルパークホテルの「メインバー ロイヤルスコッツ」を体験
首都圏ディナーの口コミ年間ランキングで1位を獲得した、ロイヤルパークホテルの「メインバー ロイヤルスコッツ」。重厚感のある空間や、料理・カクテルのクオリティの高さ、きめ細やかなサービスが人気のオーセンティックなバーです。そんな魅力あふれるバーでは、大人の夜にぴったりの「トワイライトアフタヌーンティー」を提供中。そこで、編集部メンバーIが体験してきました。
ホテルの地下にたどり着くと、目的地の「メインバー ロイヤルスコッツ」が。英国の館を思わせるクラシカルな空間が広がり、特別感であふれんばかり。落ち着いた雰囲気の中で、ゆったり食事を楽しめそうです。
今回オーダーした「トワイライトアフタヌーンティー」は、食事がメインのプラン。メインディッシュは3種の中から選ぶことができ、「和牛ローストビーフ グレービーソース フライドポテト添え」をオーダーしました。お肉はしっとり柔らかく、旨みが口いっぱいに広がります。
アフタヌーンティースタンドには、繊細で華やかなセイボリーが並び、満足度の高いラインナップ。ドリンクは、本格的なカクテルが豊富にそろっていて、初めて出会うものばかり。好奇心がいっきに高まりました。ノンアルコールのカクテルもあるので、お酒が苦手な人でも楽しめると思います。
「こんな夜の過ごし方があったなんて…！」と感動。優雅で素敵な時間を過ごすことができました。初めてのバー体験、仕事終わりのご褒美での利用にぜひ。
中世ロンドンを想起させるクラシカルなバー空間で、本格的なカクテルに舌鼓を
ロイヤルパークホテルの地下1階、クラシカルな気分を味わえる「メインバー ロイヤルスコッツ」。中世のロンドン郊外にある貴族の館をイメージした、重厚感漂う佇まいが魅力。伝統的なタータンチェックのカーペットやアンティークの調度品が並ぶ空間は、落ち着いた時間が流れ、ゆったり食事を楽しめそう。
また、バーテンダーによる本格カクテルを堪能できるのも嬉しい。耳を澄ませば、シェイカーを振る心地よい音色が響く。鮮やかな手さばきに見惚れながら、優雅なバータイムを過ごしてみて。
和牛のローストビーフも選べる。春らしいカクテルとともに、大人のアフタヌーンティーを
オズモールアワード「口コミ部門」1位受賞を記念して、特別なプランが登場。大人気の「トワイライトアフタヌーンティー」に、乾杯シャンパンと、2時間半のフリーフローが付いた贅沢な内容に。
アフタヌーンティースタンドには、「スモークサーモンとアボカドのピンチョス」や「芽キャベツのフリット」、「鶏レバーのムース」など、繊細で美しいセイボリーが並ぶ。塩気の効いた料理は、お酒との相性も抜群。
さらに、3月と4月のメインディッシュは、「和牛ローストビーフ グレービーソース フライドポテト添え」「牛ヒレステーキ トリュフソース」「シーフード“ブレゼ＆ロースト”」の3種の中からお好きなものをセレクト。どれも特別感のある一皿で、思わず迷ってしまいそう。
フリーフローのメニューには、バーテンダーによる春らしいカクテル10種も。おいしい料理とともに、本格的なカクテルを楽しんで。シャーリーテンプルやサラトガクーラーなど、ノンアルコールカクテルもそろうので、お酒が苦手な人でも安心。
今回訪問したレストラン
店名：メインバー ロイヤルスコッツ／ロイヤルパークホテル
住所：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1 ロイヤルパークホテルB1F
・アワード受賞プラン
トワイライトアフタヌーンティー3〜4月+乾杯シャンパン＋2.5時間飲み放題(2026アワード記念)
料金：10000円（税・サ込）