簡単操作と分かりやすくシンプルな表示で、ゴルファー目線の使いやすさを追求してきたEAGLE VISIONのwatchシリーズ。 今回、同シリーズから新型の腕時計型GPSゴルフナビ「AX（アクロス）」が2026年3月20日に発売。本製品はシリーズの思想を受け継ぎながら、視認性、操作性、持続性を高めた新モデルになっています。 より見やすく！より簡単に！GPSゴルフナビ「アクロス」がすごい 新モデルのア