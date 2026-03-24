ベタピンも夢じゃない！カンタン操作のGPSゴルフナビ

簡単操作と分かりやすくシンプルな表示で、ゴルファー目線の使いやすさを追求してきたEAGLE VISIONのwatchシリーズ。

今回、同シリーズから新型の腕時計型GPSゴルフナビ「AX（アクロス）」が2026年3月20日に発売。本製品はシリーズの思想を受け継ぎながら、視認性、操作性、持続性を高めた新モデルになっています。

より見やすく！より簡単に！GPSゴルフナビ「アクロス」がすごい

新モデルのアクロスは「シンプルだからこそゴルフに集中できる」という考え方を打ち出し、必要な情報を見やすく、直感的に扱える設計を目指しています。

本体は1.69インチのカラータッチパネルを搭載。従来のモノクロ表示からカラー画面へ進化し、残り距離やハザード情報などを屋外でも確認しやすくなりました。

また操作面ではタッチパネルを採用し、スワイプとタッチによる直感的な操作に対応。バッテリー使用時間は約16時間で、長時間のラウンドでも使いやすい仕様となっています。

機能面ではスマホアプリ「EV PRO」との連携することで、当日のピンポジデータ・風情報を自動受信することが可能。風の影響を感覚だけに頼るのではなく、数値として把握できるため、ショット時の判断材料として活用できます。あわせて、飛距離や打数の情報をアプリ内で管理することも可能に。

人気機能の「ベタピンナビ」もカラー表示に対応。ショット地点に応じたグリーンまでの距離と形状を見やすく表示するほか、フロントエッジとピンまでの距離を大きく表示する「でか文字表示」、左右2グリーンの同時表示、自動で飛距離を計測するオートディスタンス機能なども備わっています。

防水性能はIPX7で雨天時の使用にも配慮。バッテリー使用時間も約16時間に大幅アップし、安心してラウンドをすることができます。

現在、発売記念キャンペーンとして、2026年3月20日から5月31日までの購入者を対象に、通常保証へ1年を追加する延長保証を実施。2026年6月30日までに専用フォームから申し込みを完了することで、保証期間は購入日から2年間となります。

製品情報

価格：オープンプライス

参考価格20,000円(税別)

GPS 仕様：GPS / GLONASS/ QZSS L1S

通信仕様：Bluetooth®SMART

ディスプレイ：1.69インチ カラー タッチパネル

防水仕様：IPX7

外形寸法：横38×縦46×幅14mm

重量：47g 標準ベルト付き

電源：Li-ion 電池（USB TypeC ケーブルから充電）

使用時間：約16時間 ( ナビモード )

動作温度範囲：0～40℃

充電温度範囲：0～40℃

付属品： 製品本体、交換用ロングベルト、クイックマニュアル、USB TypeC ケーブル、保証書

この機会に、簡単に操作でき、よりゴルフを楽しめるGPSゴルフナビ「アクロス」をぜひ試してみてください！

●お問い合わせ／朝日ゴルフ株式会社

公式ホームページ：https://www.eaglevision.jp/ax-ev-539/