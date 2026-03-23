少子化が進む一方で、首都圏の中学受験率は過去最高水準を維持しています。2026年3月8日、ベルサール新宿セントラルパーク HALLで開催された早稲田アカデミー「2026年中学入試報告会」の会場は、あふれんばかりの保護者で埋め尽くされました。広いホールが満席となるその光景からは、過熱する中学受験の現状がうかがえました。なぜ今、これほどまでに受験熱は高まっているのか。激変する入試日程のなかで、志望校選びの戦略はどう